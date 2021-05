Blijft Nicky Hayen aan als trainer op de Freethiel? "Dan pas een beslissing nemen"

Een dag na de degradatie blijft sportief directeur Roger Stilz van Waasland-Beveren vrij rustig onder de situatie van de club.

De degradatie is een harde dobber, maar het verhaal eindigt daar niet mee. “Dit is niet het einde van Waasland-Beveren”, vertelt Roger Stilz in een mededeling. “Veel mensen binnen de club en bij andere clubs hebben schrik om te degraderen. In het verleden was dat misschien een ramp, maar nu niet. Op financieel vlak zijn we stabiel. En we hebben de mogelijkheid om een goede ploeg te bouwen. Ik weet welk budget ik voorhanden heb. Ons doel blijft hetzelfde: de club stabiliseren en professionaliseren.”

De druk om meteen te promoveren is er alvast niet. “1A of 1B maakt geen verschil. Of ik de steun van de Amerikaanse investeerders voel? Uiteraard, ik heb gisteren nog contact met hen gehad. Ze wisten op voorhand dat het een moeilijk seizoen zou worden. Natuurlijk verandert het de emoties, maar niet ons plan. Iedereen wist dat we tijd nodig hadden. Maar het is niet alleen dit seizoen dat het minder goed ging bij Waasland-Beveren. Neen, we moeten eerlijk zijn met onszelf. We moeten niet per se promoveren, al zullen we wel onze uiterste best doen. Het proces is belangrijker dan het doel. En als het proces goed verloopt, komt het doel vanzelf.”

Ander vraagstuk is de positie van trainer Nicky Hayen. “We hadden op voorhand afgesproken om pas na het seizoen een analyse op te maken. Zo’n beslissing mogen we niet maken vanuit de emotie. Neen, we moeten met een helder hoofd de juiste analyse maken. Dat zullen we de komende weken doen. En daarbij hoort een analyse van alle departementen. En pas dan zullen we een beslissing nemen.”