De ambities blijven: "Mensen die ons al heel seizoen volgen weten dat we terecht in play-off 2 zitten, nu daarin voor prijs gaan"

De kloof tussen KV Mechelen en KV Oostende bij de start van speeldag 2 in de play-offs is vijf punten. Winst lijkt voor Malinwa dan ook aan de orde in eigen huis, wil het nog dromen van de eindzege én Europees voetbal.

"We moeten uit de match tegen Gent onthouden dat we echt een goede wedstrijd hebben gespeeld, zeker in de eerste helft. Mensen die ons al heel het seizoen volgen weten dat we terecht in play-off 2 zitten", is Jordi Vanlerberghe duidelijk.

"Nu willen we ook in die play-offs iets laten zien. Tegen Oostende verliezen mogen we zeker niet doen, dan komen we op acht punten. Of winnen nodig is? Enkel de eerste plaats telt natuurlijk en zeker in eigen huis willen we er vol voor gaan."

Alles aan doen om play-off 2 naar onze hand te zetten

"We hebben ook de match van Oostende tegen Standard gezien ... Ze zijn erg goed, het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan uit van eigen sterkte. Dat we 0 op 6 pakten in de competitie? Daar moeten we dan verandering in brengen."

Een gevoel dat ook leefde bij Nikola Storm: "Er zijn nog vijf finales en we gaan er alles aan doen om play-off 2 naar onze hand te zetten. Jammer dat we niet wonnen in Gent, anders hadden we voor de eerste plaats kunnen spelen tegen Oostende. We blijven hard werken."