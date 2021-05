Vanhaezebrouck ziet verschillende redenen voor verlies in Sclessin: "De Man van de match was in fluo geel gekleed en het was niet de scheidsrechter"

Europees voetbal? AA Gent mag die ambitie ook alweer zo goed als opbergen na het verlies tegen Standard. De Buffalo's kwamen op voorsprong, maar vergaten het af te maken.

"Eigenlijk kan ik dezelfde analyse maken als een maand geleden", zuchtte Vanhaezebrouck. "Behalve dat we vandaag de partij geen uur, maar een kwartier gecontroleerd hebben. Na het doelpunt van Bezus speelden we niet meer en Standard nam de match in handen. We ondergingen!", verweet Vanhaezebrouck zijn spelers.

Ook Arnaud Bodart speelde zijn rol met een paar beslissende reddingen. Hij stopte ook de penalty van Odjidja. "Ik vroeg mijn spelers om te bouwen en geen lange ballen te gebruiken. Het was beter en ons voetbal is dus geëvolueerd en we creëerden goeie kansen. We vergeten de match echter dood te maken."

"Zelfs na de gelijkmaker van Amallah kunnen we het commando overnemen, maar we incasseren een tweede doelpunt nadat er een fout voor ons had moeten gefloten worden. Malede raakt de bal en wordt dan omver gelopen. In ieder geval was de man van de match in fluo geel gekleed. Niet de scheidsrechter, maar Arnaud Bodart."