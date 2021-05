Odjidja en Bolat willen blijven strijden met Gent voor Europees voetbal: "We moeten blijven gaan"

Het verlies tegen Standard valt zwaar bij AA Gent, de Gentenaren blijven zo achter met een nul op zes in play-off 2. Odjidja, die een penalty miste voor Gent, en Bolat, die zich twee keer moest omdraaien, weten dat Europees voetbal nu moeilijk zal worden voor de Buffalo's.

Gent staat op dit moment laatst in play-off 2, het zal moeilijk worden, dat weten ook Odjidja en Bolat. De twee Gents titularissen blijven echter wel strijdvaardig.

Bolat: "En nu? Zolang er nog wedstrijden en dus ook kansen zijn, moeten we er blijven voor gaan"

Odjidja: “Mentaal zal het moeilijk zijn om deze klap te verwerken. Of we nog Europees kunnen halen? We zijn er ver van af, dat klopt. Maar zolang die kans nog bestaat, blijven we ervoor gaan. Zo was het ook in de reguliere competitie. En toen hebben we ons doel nog bereikt”

Aldus de twee Gentse sterkhouders in een interview met de clubwebsite van AA Gent.