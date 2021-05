Club Brugge gaat de transfermarkt op na teleurstellende play-offs, analist is dan weer duidelijk: "Vooral dat maakt me bezorgd, maar ..."

Een aantal weken geleden leek de titel al een zekerheidje voor Club Brugge, na een 1 op 6 in de play-offs is er toch weer iets dat lijkt op een zweem van spanning. Hoe zal het de komende weken evolueren?

Club Brugge heeft de boodschap van de laatste weken en maanden in ieder geval begrepen en zal zich volgens Het Laatste Nieuws deze zomer gaan versterken.

Zeker op de flanken kan er wat extra creativiteit bij, terwijl er op diverse plaatsen ook snel weinig alternatieven zijn als er spelers geblesseerd of geschorst uitvallen.

Bezorgdheid

"Ik denk dat ze de titel wel zullen binnenhalen en het noodzakelijke zullen doen", aldus Alexandre Teklak in La Dernière Heure. "In play-offs met zes ploegen en tien wedstrijden was het misschien anders geweest."

"Maar: de nederlaag en vooral de manier waarop ze verloren tegen Genk maakt me wel bezorgd. De voorsprong is comfortabel, maar als ze hun volgende wedstrijd verliezen zeg ik misschien iets anders ..."