"Hoogmoed komt voor het ... verdrinken": Stadion-dj KV Mechelen geeft KV Oostende lik op stuk met muziek uit ... Titanic

Zelf kennen ze er ook wel wat van als het gaat over de juiste muziek op het juiste moment (denk maar aan de match tegen KRC Genk), maar deze keer is KV Oostende zelf het mikpunt van spot geworden.

Enkele maanden geleden had KV Oostende nog gewonnen bij KV Mechelen in de competitie. De fanfare bleef toen muziek spelen Achter de Kazerne.

COO Thorsten Theys maakte daar toen enkele opmerkingen over in de VIP-ruimtes van Mechelen, via de reportage Kustboys weten we ondertussen wat er toen allemaal gezegd werd.

Er was ook een verwijzing bij naar de Titanic, vandaar ook meteen de muziekkeuze na de 5-3 zege van Malinwa. De fans konden het alvast smaken ...

De Titanic



Applaus voor de DJ#kvmkvo — dirksteemans (@dirk_steemans) May 9, 2021

Het lied van de Titanic dat door het stadion galmt als antwoord op Thorsten Theys. Briljant 💛❤️🎺 #kvmkvo #kvmechelen #kvoostende #kustboys — Stijn Van de Sande (@stijnkvm) May 9, 2021