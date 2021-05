🎥 Pegel El Hadj bekroond als Doelpunt van de Maand

Met deze knappe actie en dito pegel zette Anouar Ait El Hadj Anderlecht op een 0-3 voorsprong bij Antwerp, in een match die op 1-4 zou eindigen.

Het doelpunt van de 19-jarige El Hadj werd door de voetbalfans verkozen tot Doelpunt van de Maand april.

This banger is your ' @bwinBE Goal of the Month'! 🏅⚽ #jupilerproleague #JPL pic.twitter.com/VTzbaBHzC0

Het pareltje van El Hadj kreeg meer stemmen dan de doelpunten van Kristian Thorstvedt, Laurens De Bock, Albert Sambi Lokonga en Siebe Schryvers.

Some amazing goals were scored in the #jupilerproleague in April! 🎯



📥 Vote now for your goal of the month via https://t.co/mhjbEFLj09 pic.twitter.com/4ylGo9UhFs