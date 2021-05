Vandaag waarschijnlijk wijziging Champions League-finale: Turkije staat op 'rode lijst' Britse regering

Er is twijfel over waar de Champions League-finale gespeeld zal worden. De Britse regering heeft Turkije op zijn rode lijst gezet van risicovolle landen. Mogelijk wordt er vandaag beslist om elders te spelen.

Normaal gezien zou de finale tussen Manchester City en Chelsea gespeeld worden in het Atatürkstadion in Istanboel, maar door de hoge besmettingsgraad in Turkije overweegt de UEFA om dat te verplaatsen. Wembley zou natuurlijk een makkelijke oplossing zijn, maar de grootste kanshebber is het Estadio da Luz in Lissabon.

Portugal heeft de pandemie min of meer onder controle en organiseerde de finale tussen Bayern München en PSG vorig jaar al. De definitieve beslissing zou vandaag moeten vallen.