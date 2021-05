Kompany beseft hoe moeilijk het gaat worden tegen Genk: "Kunnen ons zelfs niet één procentje minder veroorloven"

Vincent Kompany weet dat de taak die hen morgen wacht niet de makkelijkste zal zijn. KRC Genk heeft zijn beste vorm te pakken en zal die willen doortrekken. Heel de ploeg is een aanvalsmachine geworden.

We wilden bij Kompany wel eens proberen te horen hoe hij Onuachu gaat aanpakken. Tevergeefs... "We kunnen hier heel de ploeg van Genk één voor één gaan analyseren. Het is gewoon een feit dat ze in een goeie periode zitten, net als in december. Ze hebben veel vertrouwen en dan kan je je niet focussen op één man. We kunnen het hier net zo goed over Bongonda, Ito, Thorstvedt... hebben."

Zoals gewoonlijk is het dus focussen op de eigen prestatie. Daar heeft Kompany het al moeilijk genoeg mee, zoals hij eerder ook aangaf. "Genk is voor mij een titelkandidaat. Wij kunnen het ons niet veroorloven om ook maar één procent minder goed te zijn, want dan komen we in de problemen. Maar we zullen klaar zijn!"

Fysiek heeft hij weinig werk. Het probleem is vooral het plan door de spelers te laten uitvoeren. "Kijk, tegen Antwerp hadden we een plan. Het kan dan zijn dat ik verkeerd was met hoe we het moesten aanpakken, maar ik denk dat het plan goed was. De ruimtes waren er, alleen hoe we het uitvoerden was veel minder. Daar hebben we over gesproken. Het kan niet dat de spelers het plan vergeten als ze op het veld staan."