Nog een optie voor STVV: doelman - die eerder al op lijstje stond - is transfervrij op te halen in Cyprus

STVV moet deze zomer sowieso op zoek naar een nieuwe doelman. Kenny Steppe is zo goed als rond met Anderlecht, enkel de clubs moeten er nog uitkomen. Davino Verhulst werd al gelinkt aan de club, maar ook Jens Teunckens is een optie.

De voormalige jeugdinternational - waar hij tot begin dit seizoen nog actief was - speelt momenteel bij het Cypriotische Larnaca. Teunckens wil graag zijn carrière herlanceren in België en staat ook op het lijstje van STVV, dat hem deze winter ook al wou halen indien Steppe vertrokken was.

Ook deze keer is hij een interessante optie, aangezien hij ondanks een contract van nog een jaar gratis op te halen valt. Teunckens speelde eerder bij Club Brugge en Antwerp. De 23-jarige Limburger zou bij STVV de concurrentie met Daniel Schmidt moeten aangaan als het tot een transfer komt.