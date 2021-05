Sterkhouder Gent wil absoluut Europees voetbal: "Dat zijn we aan onszelf verplicht, dat gaan we ook doen!"

Sinan Bolat wil volgend seizoen met AA Gent Europa in. Daarvoor gaan ze de komende vier wedstrijden wel nog serieus uit de hoek moeten komen.

De vijfde plaats en het bijhorend Europees ticket zou voor Bolat dan ook aanvoelen als een prijs. "Als je ons volledig seizoen bekijkt wel. Daar mogen we dan content mee zijn, maar zonder euforie. Op zich mogen we niet tevreden zijn met een vijfde plaats, maar in de gegeven omstandigheden zouden we wel blij mogen zijn met een Europees ticket", vertelt hij in HLN.

Want niemand gaat er doekjes om winden: het seizoen van de Buffalo's was er één om snel te vergeten. "We hebben tot de laatste speeldag van de reguliere competitie nooit in de top acht gestaan, dan mag je je beide handen kussen als je toch nog Europees voetbal haalt. Daar moeten we de resterende vier wedstrijden alles voor geven. We hebben geen excuses meer. Dat zijn we aan onszelf verplicht, dat gaan we ook doen."