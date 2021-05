Sonck heeft enorm genoten van KV Mechelen: "Heb echt gezegd: wow, van achteruit dit soort voetbal brengen..."

KV Mechelen speelde voorbije zondag in offensief opzicht misschien wel zijn beste match van het seizoen. Complimenten voor de knappe acties zijn op hun plaats en die krijgen de Mechelaars ook van Wesley Sonck, die het in 'Extra Time' had over de prestatie van Malinwa.

Liefst vijf keer vond Mechelen de weg naar doel tegen Oostende en ook de makelij van de doelpunten mocht gezien zijn. "Als je ziet hoe zijn aan hun mogelijkheden en doelpunten kwamen... Ik heb ervan genoten. Toen ik zat te kijken, heb ik echt gezegd: wow, van achteruit dit soort voetbal brengen. Het was echt leuk, er waren zoveel goede voetballende acties." Minder individuele fouten Met de acties die lukten en de doelpunten die volgden, steeg het vertrouwen om dat te blijven doen enkel bij KVM. "Er waren zoveel acties waarbij Mechelen van achteruit ging uitvoetballen dat het heel goed gaat. Dat is leuk om te zien. Het gaat ook wel eens mis, want we hebben begin dit seizoen gezegd dat ze vaak in hun eigen voet hebben geschoten. De individuele fouten zijn er nu een beetje uit." Sonck is alvast fan van de speelstijl van KV Mechelen. "Ze spelen leuk voetbal, ze maken leuke goals. Chapeau."