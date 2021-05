Hoe moet het verder met Club Brugge? "Ik vraag mij af of Vormer daar blij mee is"

De nervositeit bij Club Brugge is groot na de tegenvallende start van de play-offs. Analist Marc Degryse neemt zowel de trainer, de spelers als de club zelf op de korrel.

Heel wat mensen bij Club Brugge lopen op de toppen van hun tenen, iets wat analist Marc Degryse niet verwacht had. “Philippe Clement, die altijd zo standvastig is, begon rare dingen te doen: in de competitiewedstrijd op Anderlecht zette hij Badji linksbuiten en in de eerste play-off-wedstrijd tegen datzelfde Anderlecht ging hij plots met drie achterin spelen en met Kossounou op het middenveld in plaats van Rits. Als uitgerekend de trainer die altijd vraagt om de basisdingen te doen, zelf rare zaken onderneemt, dan slaat dat over op de spelersgroep”, zegt Degryse aan HLN.

Ook bij de spelers ziet Degryse die onrustigheid. “Hoe reageerde Ruudje, zeg, bij de rust van de match tegen Anderlecht? Vanaken loopt al twee weken te kankeren op de ref. Vooral van Vormer verwacht je toch niet zo’n reactie.”

Volgens Degryse had Club Brugge de beelden van Vormer in de kleedkamer beter niet verspreid. “Ik vraag mij af of Vormer daar blij mee is. Wat wint Club met het publiek maken van de interne keuken? Ik ben zeker dat Vormer de dagen erna is aangesproken over zijn ‘fucking Anderlecht’. Dat neem je mee als speler. Terwijl dat pure ballast is op dit moment.”