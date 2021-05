🎥 Club Brugge blikt met 'warrior' Sobol terug op felbevochten punt(je) tegen Antwerp

Een lust voor het oog was het niet, het duel tussen Club Brugge en Antwerp. In een nieuwe aflevering van de YouTube-reeks 'We Never Walk Alone' blikt Club Brugge terug op het gelijkspel.

En in die terugblik is er vooral aandacht voor Sobol en Balanta. Die laatste was de grote verrassing aan de aftrap aangezien hij Hans Vanaken op de bank hield en nog maar net terug is van een spierblessure. Tijdens zijn revalidatie kwam ook trainer Philippe Clement eens polshoogte nemen wanneer hij zijn sterke middenvelder opnieuw kon selecteren. Verder is ook Eduard Sobol prominent aanwezig. De Oekraïnse linksachter speelde een uitstekende wedstrijd en wordt ook bewierrookt door zijn ploegmaats. "Als ik iemand mee zou moeten nemen naar een oorlog, zou het Sobol zijn", weet Clinton Mata te vertellen. Hoe belangrijk het meegenomen punt is, wordt duidelijk wanneer Clement op de persconferentie een journalist corrigeert. "Het is geen puntje, maar een punt dat we hier halen", klinkt het. En ook op de bus terug husiwaarts lijken de spelers blij met het punt op het veld van Antwerp. "No talking, just focus!"#WeNeverWalkAlone S02E03 pic.twitter.com/dQS009lDUd — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 14, 2021





