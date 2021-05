Hazard heeft gisteren zijn eerste assist gegeven

Hazard geeft eerste assist van het seizoen in 1-4 overwinning op Granada.

Real Madrid moest gisteren winnen als het nog een rol wou spelen in de titelstrijd. FC Barcelona leek na een gelijkspel op Levante uitgeteld voor het kampioenschap, maar Real Madrid kon tot op twee punten naderen van stadsgenoot Atletico. In de eerste helft kon Real twee keer scoren via Modric en Rodrygo, maar na de pauze kregen de koninklijken het lastig. Op het uur besloot Zidane in te grijpen en zette hij Hazard op het veld.

Onze landgenoot zag eerst hoe Jorge Molina voor de aansluitingstreffer zorgde, maar gaf enkele minuten later een assist op Odriozola die de 1-3 binnenlegde. Het is de eerste assist van Hazard dit seizoen bij Real Madrid. Benzema legde nog een minuut later de 1-4 eindstand vast.

Courtois

Ook onze andere landgenoot liet zich opmerken. Thibaut Courtois pakte uit met een heerlijke redding in de laatste minuten van de wedstrijd. Op een schot van invaller Quina had onze nationale doelman een geweldige reflex in petto. Hopelijk zijn beide heren in topvorm voor het EK dat over minder dan een maand zal plaatsvinden.