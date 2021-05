Surprise van de chef: geen De Bruyne bij City, 35-jarige doelman voor eerst in tien jaar tussen de palen bij Citizens

In de Premier League is Manchester City drie speeldagen voor het einde al zeker van de titel. De Citizens konden niet op het veld want ze werden kampioen door een verliespartij van stadsrivaal United.

Vrijdagavond trappen Newcastle United en Manchester City de 36e speeldag op gang in Engeland en bij de bezoekers staat alles in het teken van de 3e titel in 4 jaar.

Maar met het oog op wat er nog komen zal, namelijk de Champions League finale tegen Chelsea, neemt Guardiola liefst niet al te veel risico's met zijn opstelling. Enkele vaste waarden zullen niet op het veld de titel kunnen vieren en dat begint al achterin.

In doel staat namelijk niet de Braziliaan Ederson en ook niet tweede doelman Zack Steffen. Het is namelijk de 35-jarige Scott Carson die aan het duel tegen Newcastle United mag beginnen. Carson speelde in een verleden nog voor Liverpool toen die in 2005 de Champions League wonnen en trok dan via veel tweedeklassers uiteindelijk op huurbasis naar Manchester City. Het is de eerste keer in tien jaar dat Carson nog eens aan de aftrap staat van een Premier League-duel.

Ook geen De Bruyne

Achterin vormen Nathan Aké en Eric Garcia het centrale duo en op het middenveld is er geen plaats voor Kevin De Bruyne. Net als tegen Chelsea vorige week, is er zelfs geen plek voor De Bruyne in de selectie van Guardiola. Voorin vormen Sterling, Jesus en Ferran Torres het trio dat voor de doelpunten moet zorgen in deze galawedstrijd.