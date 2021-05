Thomas Tuchel over finale FA Cup "Het zal een shock zijn om morgen supporters te horen"

Zaterdag speelt Chelsea de finale van de FA Cup tegen Leicester in Wembley. Het speciale aan die wedstrijd is dat er supporters in het stadion aanwezig zullen zijn. Het is de eerste keer voor Thomas Tuchel dat hij als trainer van Chelsea voor supporters zal spelen.

Een voetbalmatch met publiek, dat is in tijden van corona een heel uitzonderlijk gegeven. De FA Cup finale tussen Chelsea en Leicester zal zo een uitzonderlijk gegeven worden, want er zullen fans in het stadion zitten. Tuchel, de Duitse trainer van Chelsea, verheugt zich er alvast op. Dat vertelde hij tijdens de persconferentie.

“Ik ben al zo gewend om te spelen zonder publiek, dat ik er gewoon vanuit ga dat er niemand in het stadion zal zitten. We zullen in shock zijn dat we morgen het veld op komen, en de supporters horen. Dat gaat echt leuk worden, we kijken ernaar uit. Voetbal is niet hetzelfde zonder de fans”, aldus Thomas Tuchel.