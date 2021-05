Klucht met VAR-busje is nog een grotere mop dan eerst gedacht werd

Een regelrechte klucht was het woensdagavond, toen bleek dat het busje te laat was voor de wedstrijd tegen Anderlecht.

Woensdagavond was het VAR-busje te laat in Genk, waardoor de wedstrijd met een kwartier vertraging moest beginnen.

Het Referee Department gaf nog dezelfde avond wat uitleg. “De firma die voor het busje verantwoordelijk is, was de topper tussen Genk en Anderlecht uit het oog verloren. Het busje was daardoor te laat gearriveerd in Genk, amper een uur voor de wedstrijd”, klonk het.

Maar bij de Pro League viel volgens HLN een ander verhaal te horen. Het busje was woensdag vertrokken naar Gent en niet naar Genk.

Pas toen het VAR-busje al in Gent was, zag de chauffeur zijn fout en moest hij nog helemaal naar Genk rijden, met de gekende gevolgen.