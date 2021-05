Steve Bruce is Manager van de Maand in de Premier League.

Steve Bruce heeft de prijs van Manager van de Maand gewonnen in de Premier League.

Steve Bruce werd verrassend genoeg verkozen tot Manager van de Maand april in de Premier League. Bruce leidde Newcastle naar het behoud in de maand april met enkele knappe resultaten. De eerste wedstrijd in april speelden ze thuis gelijk tegen Tottenham. Dan wonnen ze van West Ham en Burnley en ten slotte speelden ze nog gelijk op het veld van Liverpool.

Newcastle staat momenteel zestiende in de Premier League. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn ze zeker van het behoud. Er werd gedacht dat Newcastle ging degraderen, maar toen zette Bruce een reeks van goede wedstrijden neer met zijn mannen. Vooral de aanwezigheid van Willock, Wilson en Saint-Maximin zijn de redenen voor het succes.