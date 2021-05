Terem Moffi geselecteerd voor nationale ploeg Nigeria

Terem Moffi werd voor de eerste keer geselecteerd bij de nationale ploeg van Nigeria.

De passage van Terem Moffi in onze competitie was kort, maar zeer krachtig. Tussen 8 januari 2020 en 1 oktober 2020 speelde de Nigeriaan bij KV Kortrijk. In elf wedstrijden scoorde hij vijf keer, maar liet hij vooral een erg sterke indruk achter. Het Franse Lorient was overtuigd van zijn kunnen en kocht hem voor acht miljoen euro, terwijl de Kerels hem voor 150 duizend euro hadden aangekocht.

Bij Lorient speelde Moffi zich in de kijker van Gernot Rohr, de bondscoach van Nigeria. De 21-jarige spits maakte 14 doelpunten in 30 competitiewedstrijden. Dat was voldoende voor zijn eerste selectie bij de nationale ploeg van Nigeria. Bij de nationale ploeg van Nigeria zijn ook oude bekenden van onze competitie Wilfred Ndidi, Moses Simon, Victor Osimhen, Peter Olayinka en Henry Onyekuru geselecteerd. Ook Genkspits Paul Onuachu haalde de selectie.