Ritchie De Laet ziet dat het weer net niet meezit voor Antwerp: "Het zijn altijd die kleine details"

Geen speler die meer zijn kop voor de bal legt dan Ritchie De Laet. Maar ook bij de kapitein van Antwerp is het vat bijna af, vertelt hij op de persconferentie na Club Brugge - Antwerp.

"Het wil altijd net niet meezitten, al zitten we vaak wel goed in de wedstrijd", zucht De Laet op de persconferentie. "Die kopbal van Seck met Mignolet die ernaast zit bijvoorbeeld... Als het meezit, zit die bal erin. Als we gewoon blijven spelen en de bal blijven rondtikken, moet die bal er eens in vliegen", analyseert hij meteen de voorbije 4 wedstrijden van Antwerp in de Champions play offs.

Vermoeidheid

Het is voor Antwerp in de competitie alleen al de 38e wedstrijd, reken daar nog enkele Europese wedstrijden en bekerduels bij en je zit bijna aan 50 wedstrijden. Een lang seizoen, ook voor De Laet. "Je ziet het aan de meeste spelers. Ook in de wedstrijden valt het op, de grootste kansen vallen pas in de laatste 20 minuten omdat de spelers zo vermoeid zijn. Maar we moeten blijven gaan, deze groep heeft de perfecte mentaliteit om te blijven gaan en niet op te geven."

Meeste kansen vallen pas in slot omdat iedereen vermoeid is

Tweede plaats

Antwerp volgt samen met Anderlecht op 6 punten van de tweede plaats. Donderdag tegen Racing Genk moet er gewonnen worden als ze nog kans willen maken op Champions League-voetbal volgend seizoen, al gelooft De Laet daar niet meer echt in. "Daar moeten we echt niet naar kijken nu en niet te veel rekenen. We moeten gewoon zien dat we er staan donderdag en hopen dat het nu net wel lukt", besluit hij.