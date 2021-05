Vercauteren verwijt spelers niets na verlies tegen Club: "We verdienden dit niet helemaal"

Antwerp en Anderlecht bengelen voorlopig onderaan in de Champions play offs en lijken in de laatste speeldag te zullen gaan uitmaken wie derde zal eindigen en dat Europa League-ticket pakt. Voor Antwerp is het voorlopig de play offs van net niet.

Dat beseft ook trainer Franky Vercauteren, die zijn ploeg niet onaardig zag starten. "Het was binnen de verwachtingen, rekening houdend met de tegenstrever. We begonnen hoog maar het was niet altijd mogelijk om ze weg te houden van ons doel. Bij de rust hebben we wat bijgesteld en dat ging een stuk beter", klinkt het.

Maar uitgerekend in die tweede helft vallen wel de twee tegendoelpunten voor Antwerp. "We toonden veerkracht, kwamen meteen terug in de wedstrijd maar dan valt dat tweede doelpunt op een pijnlijke manier. De tussenkomst van Butez was niet de beste, maar zoiets kan gebeuren."

"We hebben nog met verschillende middelen geprobeerd terug te komen (Avenatti samen met Mbokani in de spits) maar dat lukte toch net niet. Ik kan mijn spelers vandaag niets verwijten, want we verdienden deze uitslag niet helemaal", is Vercauteren niet helemaal tevreden met het resultaat in Brugge.

Alexis De Sart vervangt geschorste Birger Verstraete

Door de schorsing van Birger Verstraete kwam Alexis De Sart in de basiself bij Antwerp. Het was van februari geleden dat De Sart nog eens mocht starten bij Antwerp. "Het is geen tweede Birger Verstraete, zo'n twee profielen hebben we niet in onze selectie."

© photonews

"We hebben alle opties bekeken en hem de voorkeur gegeven. Hongla is dan naar de positie van Birger gegaan maar Alexis heeft gedaan wat ik van hem verwacht had. Het enige nadeel is dat hij wat weinig ritme heeft", komt hij terug op de basisplaats van De Sart.