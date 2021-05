Is de nieuwe club van Julien De Sart al bekend? "Laat ons zeggen dat Hein Vanhaezebrouck gecharmeerd is"

Zondag raakte het nieuws bekend dat Julien De Sart KV Kortrijk zal verlaten. Het is nog niet duidelijk naar welke club De Sart zal trekken, maar KV Kortrijk zelf lijkt het al wel te weten.

Zo is er eerst op de website te lezen dat Julien De Sart niet zegt naar welke club hij zal trekken zolang hij nog op de loonlijst van KV Kortrijk staat, maar even later in het artikel lijken de Kerels de volgende bestemming van de middenvelder bekend te maken.

"Zijn nabije toekomst? Laten we niets verklappen, maar laat ons zeggen dat Hein Vanhaezebrouck gecharmeerd is door het talent van de Kortrijkse middenvelder", schrijft KV Kortrijk op haar website. Trekt De Sart naar KAA Gent? De komende dagen zullen duidelijkheid brengen.