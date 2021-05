Peter Vandenbempt steekt de loftrompet over KV Mechelen en coach Wouter Vrancken

In de Europe play-offs is het spektakel en spanning troef. KV Mechelen verbaast vriend en vijand en heeft momenteel de beste kaarten in handen in de strijd voor een Europees ticket.

De Maneblussers voetballen al een gans seizoen fris onder Wouter Vrancken, maar het is pas nu dat die aanpak resulteert in resultaten. Peter Vandenbempt is onder de indruk van de straffe eindspurt van Mechelen.

"Straks weer Europees voetbal Achter de Kazerne zou zomaar kunnen. Het is 28 jaar geleden dat KV Mechelen dat nog een keer voor mekaar heeft gekregen. Sindsdien is er heel veel gebeurd in die club", klinkt het bij Sporza.

"En dat voor een ploeg die in het najaar nog degradatiezorgen had. Ze voetbalden toen eigenlijk ook al echt goed, maar konden geen resultaten neerzetten. En dat keer op keer met dat goeie, aanvallende, frisse voetbal, dat Mechelen in heel veel wedstrijden heeft gespeeld."

Vranck en vrij

"Het is knap van de coach, Wouter Vrancken, dat hij daaraan vastgehouden heeft. In de play-offs, maar ook al in het slot van de reguliere competitie zette het goede resultaten neer met mooi voetbal en heel veel doelpunten", besluit Vandenbempt.