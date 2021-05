Thomas Henry op weg naar Engeland? Engelse tweedeklasser toont interesse in aanvaller van OHL

Thomas Henry kan terugblikken op een sterk seizoen in de Jupiler Pro League. De Franse aanvaller van OHL was goed voor 21 doelpunten in 31 wedstrijden. Daardoor heeft hij interesse opgewekt in Engeland.

Is Thomas Henry ook volgend seizoen in de Belgische competitie? Er is nog heel wat onduidelijkheid rond, want door zijn sterke prestaties dit seizoen hebben al verschillende clubs interesse getoond in de aanvaller. Volgens Het Nieuwsblad zou nu ook het Engelse Swansea interesse tonen in Thomas Henry. Voorlopig komt Swansea uit in de Engelse tweede klasse, maar de club maakt nog steeds kans op promotie naar de Premier League.