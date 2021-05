Will Still heeft nog geen contractverlenging beet bij Beerschot

Het blijft stil over een nieuw contract voor Will Still bij Beerschot

Gazet van Antwerpen weet te melden dat er nog steeds geen witte rook is over een mogelijke contractverlenging van interimtrainer Will Still. Na het seizoen vertrok hij op reis naar Dubai hopend op een vast contract bij zijn terugkomst maar niets is minder waar. Volgende week zou er een ultiem overleg zijn tussen het bestuur en Will Still. Indien er dan geen witte rook is dan lijkt de kans klein dat hij een nieuw contract tekent bij Beerschot als hoofdtrainer. Hij ligt nog tot 2022 onder contract maar zal, als hij hoofdtrainer blijft, een serieuze opwaardering wensen.