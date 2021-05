Wat als Genk en Anderlecht winnen? "Het zou niet eerlijk zijn tegenover Club Brugge"

Club Brugge lijkt op weg naar de titel, maar bij winst van Genk en Anderlecht op de volgende speeldag, moet blauwzwart nog vol aan de bak.

Voor de neutrale toeschouwer zou het een ideaal scenario zijn om het spektakel te bewaren tot op de slotspeeldag. Daarvoor moeten Genk en Anderlecht een overwinning pakken.

"Wat als Genk wint en Anderlecht met een zondagsschot van Sambi Lokonga, zoals een tijd geleden toen ze met 1-0 wonnen tegen Club Brugge, toch Club nog klopt?, zegt Wim De Coninck aan Eleven Sports.

Al heeft De Coninck duidelijk problemen met dat scenario. Hij vindt het niet eerlijk tegenover blauwzwart.. "Zij verdienen om kampioen te zijn. Nu zeggen velen dat het met weinig glans is. Het is met weinig glans in de play-offs, maar in het kampioenschap hebben we genoten van Club zoals we zelden van een Belgische club genoten hebben."