Wouter Vrancken hoopt op Europees avontuur met KV Mechelen, maar wil druk niet opvoeren

KV Mechelen zit op koers voor een Europees ticket. Wouter Vrancken beseft dat een Europees ticket dé bekroning zou zijn, maar wil de druk op de spelersgroep niet opvoeren. "We willen gewoon onze goede reeks doortrekken.

KV Mechelen staat momenteel aan de leiding in play-off 2. De Maneblussers hebben twee punten voorsprong op KAA Gent. Zondag maken beide clubs onder elkaar uit wie met de oppergaai gaat lopen.

Malinwa kruist morgen de degens met KV Oostende, maar ook bij verlies is Europa nog een mogelijkheid. “Ik merk niet dat de spelers bezig zijn met Europees voetbal”, houdt Wouter Vrancken de boot af in Het Laatste Nieuws. “Er is plezier op training.”

“Zelf heb ik er ook nog niet over nagedacht”, besluit Vrancken. “We zullen wel zien waar we morgenavond staan. We zitten op koers, maar we willen eigenlijk alleen maar onze goede reeks doortrekken.”