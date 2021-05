Met deze 22 gaat Anderlecht op zoek naar de overwinning tegen Club Brugge

Anderlecht gaat op zoek naar de drie punten en de derde plaats tegen Club Brugge. Het gaat het met deze 22 spelers moeten proberen.

Vincent Kompany moet het zonder Killian Sardella stellen. De jonge verdediger viel zaterdag tegen Genk nog voor rust geblesseerd uit en is niet op tijd fit geraakt voor de komst van Club. Zijn blessure is gelukkig minder erg dan gedacht dat kon u HIER lezen. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door Lucas Lissens