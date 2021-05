Kompany heeft goed nieuws uit ziekenboeg: "Minder erg dan gevreesd gelukkig"

Het zag er zaterdag niet zo goed uit toen Killian Sardella uitviel. De jonge verdediger liep een hamstringblessure op en ze vreesden voor een scheur.

Dat is het dus niet geworden. Het zou gaan om een serieuze verrekking. "Het is inderdaad minder erg dan gedacht, gelukkig maar", aldus Kompany. "Misschien is hij nog een match beschikbaar." Dat zou dan tegen Antwerp zijn, want voor de match tegen Club is hij sowieso out.

Voor de rest heeft Kompany geen selectieproblemen. Zelfs Diaby is weer beschikbaar. "Hij is volledig fit, maar we moeten er rekening mee houden dat hij minder getraind heeft dan de anderen. De competitie duurt nog vier dagen en we kunnen zo creatief zijn als we willen: dat krijgen we niet meer weggewerkt."