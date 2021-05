Jean-François Gillet vond dat er meer in zat voor Standard: "Zeker op basis van tweede helft"

Standard verloor met 2-0 op bezoek bij AA Gent in een voor hen soort van overbodige wedstrijd in play-off 2. Toch zat er meer in, vond doelman Jean-François Gillet.

Doordat Bodart nog niet fit was bij Standard, kreeg Jean-François Gillet in zijn afscheidsweek als actief voetballer nog eens een kans zijn kunnen te laten zien. Hij deed een paar goede reddingen, maar kon niet vermijden dat Gent toch twee keer kon scoren. In een betere tweede helft konden de Rouches zelf niet scoren. Jeugd helpen "De eerste helft hadden we het lastig, maar na de pauze is het beter beginnen lopen. We hebben onze kansen jammer genoeg niet afgewerkt", aldus Gillet. "Ik denk dat we zeker op basis van die tweede helft een punt hadden verdiend. Ik heb mijn match gespeeld en door omstandigheden kon ik nog eens spelen. Ik blijf er plezier in hebben en de jeugd te helpen zo snel mogelijk te groeien in een grote club."