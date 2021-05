Aangename kennismaking met nieuwe youngster AA Gent, Hein Vanhaezebrouck legt keuze uit

We moesten hem woensdagavond nog in ons systeem invoeren - zo nieuw is hij eigenlijk nog. Maar we mogen wel spreken van een zeer korte, maar aangename kennismaking. Ook zijn coach was alvast lovend.

Adewale Oladoye kreeg zijn kans namens KAA Gent tegen Standard met een erg late invalbeurt. De 19-jarige Nigeriaanse middenvelder kwam enkele maanden geleden van de opleidingsacademie van Water FC naar Gent. Daar trainde hij voornamelijk bij de beloften, maar hij mocht ook al proeven van de A-kern. Tegen Standard kreeg hij een plaats in de selectie, op de bank en in de slotminuut ook op het veld. Adewale kwam meteen met een paar steals en zorgde zo ook voor een pre-assist bij de 2-0 van Yaremchuk. Aangename kennismaking "Dorsch had maandag in Duitsland een vaccinatie gekregen voor de beloftenploeg van Duitsland en hij was daar nog niet helemaal van hersteld. Ook Owusu was niet 100% fit en dus hadden we niet veel keuzes meer op het middenveld", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Oladoye heeft nog geen ervaring op dit niveau en hij is nog heel jong, maar hij laat goede dingen zien. We hadden hem ook vroeger kunnen brengen."