De kandidaten voor Profvoetballer van het Jaar in 1B: onder meer Vanzeir en man die Seraing naar promotie loodste

Ook in 1B gaat er een Profvoetballer van het Jaar gekozen worden. Dante Vanzeir is alvast een naam die verwacht werd bij de genomineerden. Naast hem komen er nog twee andere spelers in aanmerking: George Mikautadze en Marlos Moreno.

Geen verrassing uiteraard dat de goaltjesdieven van de promovendi bij de drie genomineerden zijn voor Profvoetballer van het Jaar in 1B. Dante Vanzeir maakte 19 doelpunten voor kampioen Union, Mikautadze legde er 22 in het mandje voor Seraing. De inbreng van de Georgiër was overigens ook cruciaal in de dubbele confrontatie met Waasland-Beveren, waarin Seraing de promotie naar 1A wist af te dwingen. Naast Mikautadze en Vanzeir is er dus nog één andere speler genomineerd: Marlos Moreno van Lommel. 📺 Ontdek de winnaar op 24/05 tijdens de Pro League Awards live-uitzending op Eleven Pro League! — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 20, 2021 De Colombiaanse huurling van Manchester City ontpopte zich op de flank tot sterkhouder bij de Limburgers en dat is dus ook niet onopgemerkt gebleven.