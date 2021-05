Mechelse doelpuntenmaker "had gedroomd dat hij ging scoren": "Mijn allerbelangrijkste doelpunt ooit"

Bij de rust zag het er niet goed uit voor KV Mechelen. 2-0 in het krijt en een heel zwakke prestatie geleverd. Na de rust - en een donderspeech van coach Wouter Vrancken - ging het heel wat beter. Uiteindelijk was het Sheldon Bateau die een punt uit de brand sleepte.

Bateau was voor de rust ook niet foutloos, maar zette dat recht met de belangrijke gelijkmaker. "Een enorm goed gevoel", knikte hij. "Het is raar, want ik had een droom dat ik ging scoren vandaag. Het was wat surreëel. Of het precies zo ging zoals in mijn droom? Nee, maar het was ook met het hoofd. Voor mij is dit mijn allerbelangrijkste goal uit mijn carrière."

Rob Schoofs, die de bal op zijn hoofd schilderde, was evenzeer opgelucht dat er nog een punt uit de brand gesleept werd. "De eerste helft was volledig voor Oostende. We zijn beter uit de kleedkamer gekomen. We wisten dat Oostende een moeilijke ploeg is om tegen te voetballen. Elk balverlies is gevaarlijk. Zo scoren ze ook twee keer. Maar het belangrijkste is dat we het rechtgezet hebben. Die reactie in de tweede helft is wat we moeten onthouden. En nu goed recupereren voor nog een finale."