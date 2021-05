Ook STVV verbaasd over transfer Maes: "Wij zijn zeer teleurgesteld als club"

Peter Maes slaagde erin om STVV in 1A te houden, en dat leverde hem een contractverlenging op. Sint-Truiden en Maes waren al volop bezig met de voorbereidingen van volgend seizoen. Helaas voor de Limburgers gooide Maes roet in het eten...

Peter Maes en zijn assistenten gooiden dus roet in het eten van de plannen van STVV voor volgend seizoen. Maes en co hadden zich verbonden tot 2023 aan de club, maar besloten toch naar Beerschot te gaan. De Limburgers nemen het echter sportief op.

“Wij zijn als club zeer teleurgesteld over deze beslissing. Wij begrijpen echter dat dit elke voetbalclub kan overkomen, daarom willen we nogmaals onze dank uitspreken aan coach Maes voor al zijn werk en professionaliteit. De club wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie”

“Dit jammerlijke nieuws weerhoudt ons niet om over te gaan tot actie. De sportieve cel is hard aan het werk om een nieuwe coach te vinden die zal voldoen aan de verwachtingen van het management en alle geel-blauwe harten”, aldus STVV op de clubwebsite.