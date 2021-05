Will Still reageert voor het eerst op het nieuws van Peter Maes: "Wist niet dat ze ook met iemand anders aan het praten waren"

Groot nieuws bij Beerschot vandaag. Peter Maes werd namelijk aangesteld als de nieuwe trainer van de club. Will Still was de voorbije maanden aan de slag als interim-trainer, maar hij moet dus op zoek naar een nieuwe job.

Er werd wel al gevraagd of Still als assistent wil blijven werken bij Beerschot, maar volgens de Britse Belg is er nog onduidelijkheid. "Peter Maes brengt twee assistenten mee, maar geen idee wat dat voor mij betekent. Er zullen nog gesprekken volgen met Peter en met het bestuur", legde Still uit bij Het Laatste Nieuws.

Will Still had wel niet verwacht dat Beerschot ook met een andere trainer aan het praten was. "Je moet op alles voorbereid zijn. Ik had al een paar keer overlegd met het bestuur, maar ik wist niet dat ze ook met iemand anders aan het praten waren", aldus Still.

Still blikt tevreden terug op zijn periode als assistent-trainer bij Beerschot. "Ik heb nergens spijt van. Ik vind dat ik met de ploeg goed werk heb geleverd. Ik heb ambitie, maar ik heb ook respect voor de keuze van de club."