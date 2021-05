Douglas Costa keert terug naar de ploeg waar het allemaal begon

Het heeft Douglas Costa keert op huurbasis naar zijn grote liefde terug.

Juventus heeft nood aan vers bloed en is daarom al bezig zijn kern op te kuisen. Zo vertrekt Douglas Costa op uitleenbasis naar Gremio in Brazilië. Hij werd het afgelopen seizoen utitgeleend aan Bayern München. Daar kwam hij weinig aan spelen toe.



Costa kwam in 2010 naar Europa via Shakhtar Donetsk, dat toen 8 miljoen euro betaalde aan Gremio. Bayern haalde hem daar voro 30 miljoen euro en in 2018 stapte hij voor 40 miljoen euro over naar Juventus. Op zijn 30ste keert Costa nu dus terug naar de club van zijn hart.