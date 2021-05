Hint Nmecha naar extra verblijf in Anderlecht? "Club weet dat we eraan komen"

Het lukte Anderlecht een uur lang niet om een vuist te maken tegen een sterk georganiseerd Club Brugge. Uiteindelijk konden ze de scheve 1-3 situatie toch nog omzetten tot een gelijkspel dankzij twee doelpunten van - opnieuw - Lukas Nmecha.

De Manchester City-huurling was in de eerste helft van levensbelang voor Anderlecht door met heel veel lef een strafschop om te zetten met een panenka. In de tweede helft maakte hij de aansluitingstreffer waardoor Anderlecht in blessuretijd nog op gelijke hoogte kon komen met Club.

"We moeten gaan uitzoeken hoe het komt dat we op het einde wel goed kunnen spelen. De eerste helft was echt niet goed genoeg en we hebben er nochtans de spelers voor, al komt her er niet altijd uit. Als je ziet wat we nog kunnen op het einde...", zucht de jonge Duitser voor de camera van Eleven Sports.

Het zijn hallucinante cijfers, maar de 3-3 tegen Club Brugge is al het 17e (!) gelijkspel voor Anderlecht dit seizoen in 39 wedstrijden. "Als we enkele van die gelijke spelen kunnen omzetten in een overwinning, spelen wij misschien wel kampioen..."

Toekomst

Al wil hij geen afbreuk doen aan de titel van Club Brugge. "Ze verdienen het en hebben een schitterend seizoen gespeeld. Ze hebben ervaren spelers, mannen die vanuit het niets kunnen scoren... Maar ze weten het, we komen eraan in de toekomst!", klinkt het strijdvaardig.

Sprak Nmecha voor zijn beurt en hint hij al op een extra verblijf bij Anderlecht? "Euhm... ik kan er niets over zeggen", probeert hij de situatie nog te redden. De supporters van Anderlecht wrijven zich alvast in hun handen om de Duitser langer in het Lotto Park bezig te zien.