Iconische materiaalman van Anderlecht kan ook op lovende woorden rekenen van Romelu Lukaku: "Een ware legende van Sporting"

Bij Anderlecht nemen ze vandaag afscheid van Jean. Hij is de iconische materiaalman van de club en de wedstrijd tegen Club Brugge is zijn laatste thuiswedstrijd van zijn carrière. Ook Romelu Lukaku had lovende woorden voor Jean.

Romelu Lukaku is al een lange tijd aan het werk in het buitenland, maar toch is hij Jean, de materiaalman van Anderlecht, nog niet vergeten. De Rode Duivel had mooie woorden voor Jean op zijn Twitterpagina. "Jean, bedankt voor alles wat je hebt gedaan! Een ware legende bij Sporting", aldus de lovende woorden van de aanvaller van Inter. Jean merci pour tout ce que tu as fait! Une vrai legende du sporting 💜🤍 https://t.co/zaW32hTZXw — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 20, 2021