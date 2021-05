Het oefenprogramma van OH Leuven krijgt vorm

OH Leuven kende een uitstekend seizoen in de Jupiler Pro League en kijkt al uit naar het nieuwe seizoen. Zo begint de voorbereiding meer en meer vorm te krijgen.

OH Leuven start met twee dagen fysieke testen, gevolgd door de eerste veldtraining op woensdag 9 juni. Enkele oefenwedstrijden staan al ingepland, net als de oefenstage in Nederland. In het weekend van 24 juli begint de nieuwe competitie.



De eerste oefenwedstrijd vindt plaats op 15 juni. Dan nemen de manschappen van coach Marc Brys het op tegen eersteprovincialer OHR Huldenberg.



Van vrijdag 25 juni tot vrijdag 2 juli slaat OH Leuven zijn tenten op in Nederland voor een zevendaagse oefenstage. Op die stage werken de Leuvenaars twee oefenwedstrijden af.



OH Leuven kende een uitstekend seizoen onder Marc Brys. Ze eindigde het seizoen als 11de en waren zeker in het begin van het seizoen één van de smaakmakers. Onder andere Thomas Henry, Kamal Sowah en Xavier Mercier waren de uitblinkers.