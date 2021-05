TRANSFEROVERZICHT: Terwijl play-offs nog aan de gang zijn, wapenen overige 1A-clubs hun spelerskernen

Terwijl de top acht nog een speeldag voor de boeg heeft, kijkt de rest van 1A al wekenlang werkloos toe. In de bestuurskamers is men volop bezig met de kernen voor volgend seizoen samen te stellen. Een overzicht van wat er tot dusver gebeurde in de rechterkolom van de Jupiler Pro League.

Beerschot In: Uit: Brian De Keersmaecker (?), Denis Prychynenko (?), Grégory Grisez (Fola Esch), Loris Brogno (?), Zakaria Bakkali (Anderlecht, einde huur), Yan Vorogoskiy (?), Abdoulie Sanyang (Superstars Academy, einde huur), George Broadbent (Sheffield United, einde huur) Zulte Waregem In: Joost van Aken (Sheffield Wednesday), David Hubert (OHL) Uit: Damien Marcq (?), Jannes Van Hecke (KV Mechelen), Olivier Deschacht (stopt), Daniel Opare (?), Erdin Demir (?), Thomas Chory (Viktoria Pilzen, einde huur), Eike Bansen (?), Panagiotis Armenakas (?), William Banda (AS Roma, einde huur), Antoine Colassin (Anderlecht, einde huur), Nikolaos Kainourgios (?), Abdallah Ali Mohamed (Olympique Marseille, einde huur) OHL In: Uit: Fred Duplus (?), David Hubert (Zulte Waregem), Olivier Myny (?), Samy Kehli (?), Derrick Tshimanga (?), Sascha Kotysch (stopt), Jérémy Perbet (Luik), Stallone Limbombe (Lierse K.), Tom Van Hyfte (Mandel United), Brent Laes (Lierse K.), Jordy Gillekens (Lierse K.), Andy King (?), Kenneth Schuermans (?), Thibault Vlietinck (Club Brugge, eind huur), Jonah Osabutey (Werder Bremen, einde huur), Casper De Norre (RC Genk, einde huur), Filip Benkovic (Leicester City, einde huur), Vaclac Jemelka (Sigma Olomouc, einde huur), Josh Eppiah (Leicester City, einde huur), Kamal Sowah (Leicester City, einde huur) Eupen In: Uit: Adriano (?), Robin Himmelmann (?), Amara Baby (?), Knowledge Musona (Anderlecht, einde huur), Aleksandar Boljevic (Standard, einde huur), Senna Miangue (Cagliari, einde huur), Rocky Bushiri (Norwich, einde huur) Charleroi In: Uit: Cédric Kipré (West Bromwich Albion, einde huur), Cristian Benavente (Pyramids, einde huur), Jordan Botaka (AA Gent, einde huur), Lukasz Teodorczyk (Udinese, einde huur), Kaveh Rezaei (Club Brugge, einde huur), Saido Berahino (Zulte Waregem, einde huur), Massimo Bruno (?), Christophe Diandy (?), Ognjen Vranjes (Anderlecht, einde huur), Guillaume Gillet (?), Nicolas Penneteau (?) KV Kortrijk In: Mathias Fixelles (Union), Kevin Vandendriessche (KV Oostende) Out: Jovan Stojanovic (?), Julien De Sart (?), Yevgen Makarenko (Anderlecht, einde huur), Gaëtan Hendrickx (Charleroi, einde huur), Zinho Gano (RC Genk, einde huur), Peter Golubovic (?), Adam Jakubech (OSC Lille, einde huur) STVV In: Dimitri Lavalée (Mainz 05, huur) Uit: Santiago Colombatto (FC Leon), Samuel Asamoah (?), Junior Pius (Antwerp, einde huur), Duckens Nazon (?), Daiki Hashioka (Urawa Red Diamonds, einde huur), Ibrahima Sankhon (?), Siebren Lathouwers (?), Facundo Colidio (Internazionale, einde huur), Georgios Vagiannidis (Internazionale, einde huur), Hamza Masoudi (?) Cercle Brugge In: Jesper Daland (IK Start) Uit: Jérémy Taravel (?), Merveille Goblet (?), David Bates (HSV, einde huur), Ike Ugbo (Chelsea, einde huur), Jean Marcelin (Monaco, einde huur), Anthony Musaba (Monaco, einde huur), Giulian Biancone (Monaco, einde huur), Strahinja Pavlovic (Monaco, einde huur), Calvin Dekuyper (?) Union In: Matthew Sorinola (MK Dons), Marcel Lewis (Chelsea), Bart Nieuwkoop (Feyenoord) Uit: Sébastien Pocognoli (stopt), Mathias Fixelles (KV Kortrijk), Brighton Labeau (?), Marcel Mehlem (?), Adrien Saussez (?), Edisson Jordanov (?), Ibrahima Bah (?), Lucas Pirard (Waasland-Beveren, einde huur), Alex Cochrane (Brighton, einde huur), Loïc Lapoussin (?) RFC Seraing In: Out: Georges Mikautadze (FC Metz, einde huur), Olivier Werner (stopt), Alessio Cascio (Wezet), Ablie Jallow (FC Metz, einde huur), Guillaume Dietsch (FC Metz, einde huur), Ababacar Lo (FC Metz, einde huur), Rayan Djedje (FC Metz, einde huur)