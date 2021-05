"Trofee? Europees voetbal mét supporters" en "Aantal goals voor mij niet belangrijk": bepalende Buffalo's willen zaterdag spreken met de voeten

KAA Gent speelde tegen Standard zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dus was het ook tijd om een prijs uit te reiken. Al moet de belangrijkste, collectieve 'prijs' natuurlijk nog volgen - vinden ook de uitblinkers van de Buffalo's dit seizoen.

Dit seizoen werd Alessio Castro-Montes verkozen door de supporters. Hij bekroonde een seizoen van de regelmaat met een grote voorsprong op de rest - lees er HIER nog eens wat meer over.

Niet verwacht

"Ik ben blij met mijn seizoen als ik naar mijn eigen prestaties kijk, maar de individuele prestatie hangt ook af van wat het team doet. Bezus was goed bezig de laatste weken, Yaremchuk was belangrijk met al zijn doelpunten ..."

"Dus of ik het verwacht had? Neen, niet echt. Al hoop je er natuurlijk wel op. Ik ben heel blij dat ik deze trofee gekregen heb, maar ik had het collectief liever anders gezien ons seizoen. Ik hoop nu vooral Europees voetbal te halen en dan volgend seizoen een topseizoen te kunnen draaien. Met supporters, daar hoop ik op."

Niet bezig met mijn aantal doelpunten

Ook Roman Yaremchuk heeft nog een duidelijke opdracht voor dit seizoen: "Ik ben niet bezig met mijn statistieken of aantal doelpunten. Ik wil Europees voetbal halen met AA Gent dit seizoen, daar ligt de focus op."

"Dat zou geen verrassing zijn. We zijn op de juiste weg en moeten onze job blijven doen. We dromen van dat Europees voetbal, we moeten onze motivaite, wil en organisatie tonen. Dan komen de resultaten vanzelf."