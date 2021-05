Anderlecht is klaar voor de match van de derde plaats tegen Antwerp, en maakt selectie bekend

Anderlecht heeft er een hobbelig seizoen opzitten, door financiële problemen heeft Paars-Wit een jonge kern. Maar bij de Brusselaars is de druk om te presteren, ongeacht, heel groot. Dat voelde ook Vincent Kompany, die dit seizoen veel kritiek te voorduren kreeg...

Anderlecht is nu dus klaar voor de wedstrijd tegen Antwerp. De inzet is de derde plaats. De Brusselaars hebben voldoende aan een gelijkspel, en de Antwerpenaren moeten winnen als ze over Anderlecht naar de derde plaats willen springen.

Deze 22 spelers moeten het gaan doen voor Paars-Wit: