Yaremchuk klaar voor een stap hogerop? De spits kan rekenen op Franse interesse

Yaremchuk speelt ondertussen al vier jaar bij AA Gent. De Oekraïense spits scoorde dit seizoen 17 keer voor de Buffalo's. De 25-jarige aanvaller doet het dus goed in de punt van Gent en is belangrijk voor zijn club, dat lijken ze nu ook in Frankrijk te weten...

Roman Yaremchuk is een belangrijke speler voor AA Gent, maar of ze hem volgend seizoen in de Ghelamco Arena kunnen houden, is nog maar de vraag. De Oekraïner kan namelijk rekenen op interesse van het Franse Nice.

Veel clubs staan in de rij voor de Gentse spits, maar er is nog niets concreets uit de bus gekomen. Franky Van der Elst zei in Eleven Sports dat hij een scout van Nice tegenkwam tijdens de wedstrijd van AA Gent, die daar overduidelijk was om de Oekraïner te scouten. Speelt Yaremchuk volgend seizoen in het zuiden van Frankrijk? Afwachten…