Overzicht: Hoe werden de Europese plaatsen op de slotspeeldag van de play-offs verdeeld?

Vanavond werden de laatste wedstrijden afgewerkt in de play-offs. De Belgische competitie zit erop en de Europese plaatsen zijn verdeeld.

Club Brugge werd eerder deze week kampioen op het veld van RSC Anderlecht. Vandaag verloren ze nog thuis tegen Genk, maar dat deed er niet meer toe. Club zal volgend jaar, net als dit jaar het geval was, aantreden in de groepsfase van de Champions League.

KRC Genk speelde in het seizoen 2019-2020 voor het laatst in de Champions League. Toen hadden ze met Napoli, RB Salzburg en Liverpool alles behalve een makkelijke groep. Ze haalden dan ook slechts één punt. Nu treden ze aan in de derde voorronde van de Champions League. Shakhtar Donetsk, Benfica en Spartak Moskou zijn al zeker mogelijke tegenstanders van Genk, alsook de nummer drie van de Ligue 1.

Antwerp won vandaag met het kleinste verschil van Anderlecht. Daardoor eindigen ze dit seizoen op een knappe derde plaats. Met het behalen van die derde plaats zullen de de laatste voorronde van de Europa League spelen.

Anderlecht had vandaag genoeg aan een punt op Antwerp om als derde te eindigen. Toch wisten ze niet te scoren en snoepte Antwerp de derde plek nog af. De mannen van Vincent Kompany moeten zich tevreden stellen met een plaatsje in de derde voorronde van de Conference League. Roebin Kazan, FK Kolos Kovalivka en Vitesse zijn daar al mogelijke tegenstanders voor de Brusselaars.

KAA Gent verzekerde zich gisteren van de tweede voorronde van de Conference League. Zij zullen dus een extra voorronde moeten spelen dan Anderlecht. Met pech loten de Gentenaars een ploeg als Feyenoord of PAOK Saloniki, maar er zijn ook veel minder bekende ploegen van de partij. Het Wit-Russische Tarpeda-BelAZ Zjodzina of het Poolse Pogoń Szczecin zijn voorbeelden.