"Als men anno 2021 voor een match van vier miljoen euro zelfs nog geen GoPro'tje op de deklat kan hangen ..."

Er was heel wat te doen over een doelpunt in Antwerp - Anderlecht. Was de bal wel over de lijn bij de inzet van Didier Lamkel Zé? Niemand die het met zekerheid wist.

Het doelpunt werd gegeven, de VAR kwam niet tussen. Doellijntechnologie hebben we nog niet in België, een camera op de doellijn ook niet. Zelfs geen GoPro'tje "Als er voor een match van vier miljoen euro nog geen mogelijkheid is om een camera op de deklat te plaatse, zelfs geen GoPro'tje, dan moet je vertrouwen op het oordeel van de grensrechter", aldus ex-ref Tim Pots in Het Laatste Nieuws. "In een leeg stadion anno 2021 zou dat toch mogen lukken? De lijnrechter stond goed opgesteld in die fase. Dat de VAR niet kijkt, is correct. Ze hebben toch niet de technologie om te bewijzen dat het geen goel was."