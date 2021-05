Sterkhouder verlaat OH Leuven: "Ik kwam hier als een jongen en ik vertrek als een man"

OH Leuven zal vanaf volgend seizoen geen beroep meer kunnen doen op Kamal Sowah. De aanvallende middenvelder was dit seizoen één van de sterkhouders bij OHL, maar op Instagram heeft hij laten weten dat hij de club zal verlaten.

"Ik maak deze post met sterke emoties omdat ik erg dankbaar ben voor de tijd die ik heb doorgebracht bij OH Leuven. Ik kwam hier als een jongen en ik vertrek als een man, klaar om mijn volgende uitdaging aan te gaan", aldus Sowah op Instagram.

"Ten eerste wil ik de fans bedanken. Vanaf het eerste moment dat ik aankwam, zelfs voordat ik speelde, voelde ik de steun van de tribunes. Aan mijn teamgenoten, het was een plezier om samen het veld te delen en samen voor de badge te strijden. Aan de coaches, fysio's en de rest van de achterban, bedankt dat jullie Leuven de afgelopen 3,5 jaar als thuis hebben laten voelen. Ik kan niet wachten om terug te komen en mijn tweede thuis te bezoeken. Dit is geen vaarwel, dit is tot later! Dank u en ik wens OHL al het beste volgend seizoen", schreef de aanvallende middenvelder.