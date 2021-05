Bondsparket gaat Fred Vanderbiest niet straffen na uitspraak: "Geen bewijs van een racistische of discriminerende ondertoon"

Fred Vanderbiest wordt niet gestraft voor zijn uitspraak in de wedstrijd tussen KV Mechelen en KAA Gent. Hij riep "Heeft hij geen eten gekregen?" richting de jonge Chinonso Emeka, maar volgens het Bondsparket was er geen racistische of discriminerende ondertoon.

Chinonso Emeka wilde zich graag bewijzen tijdens zijn invalbeurt in de wedstrijd tussen KAA Gent en KV Mechelen, maar volgens Fred Vanderbiest ging de jonge invaller er iets te hard in op. De assistent van KV Mechelen riep daarbij "Heeft hij geen eten gekregen?". Bij KAA Gent waren ze niet tevreden over deze uitspraak, maar het Bondsparket ziet er geen graten in. Volgens Het Nieuwsblad gaan ze Fred Vanderbiest niet straffen "omdat er geen bewijs is van een racistische of discriminerende ondertoon."