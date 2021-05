Engeland maakt voorlopige selectie bekend voor het EK: Godfrey en White als verrassingen, geen Wan-Bissaka of Dier

Ook in doel is al een verrassing terug te vinden, want Nick Pope, toch een uitstekend seizoen achter de rug bij Burnley, is niet geselecteerd. Onder meer Henderson (Manchester United) en Pickford (Everton) zijn er wel bij.

Ook achterin enkele verrassingen want Aaron Wan-Bissaka en Eric Dier zijn niet geselecteerd. Wie er voorlopig wel bij zijn, zijn Ben Godfrey en Ben White. Het is een lijst van 33 spelers, dus er moeten nog 7 spelers afvallen voor de definitieve selectie.

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.