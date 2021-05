Fred Vanderbiest bijt van zich af na #KVMGNT: "Gent heeft kwetsender dingen gezegd" en "Misschien bij hen niet goed tussen de oren"

Het Bondsparket besloot om Fred Vanderbiest niet te vervolgen na vermeende racistische uitlatingen tijdens KV Mechelen - AA Gent. De T2 van Malinwa beet zelf enorm van zich af.

"Als ik echt iets racistisch had gezegd, dan was ik zelf wel opgestapt", aldus Vanderbiest in een interview in Het Laatste Nieuws.

"Dat bepaalde mensen in die richting denken ... Misschien zit er iets niet goed tussen hun oren in plaats van tussen de mijne."

Til er zwaar aan

"Vanhaezebrouck? Daarover wil ik het liever niet hebben. Hij interesseert mij niet", bijt Vanderbiest fel van zich af.

"Gent heeft kwetsender dingen gezegd tegen mij dan ik zelf heb gedaan. Dingen die gevolgen kunnen hebben. Daar til ik zwaar aan."